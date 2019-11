"Metta" septīto reizi nosargā vietu Latvijas virslīgā

Spēles desmitajā minūtē spēcīgu sitienu no soda laukuma robežām izdarīja viesu spēlētājs, tomēr Patriks Balodis atsita raidījumu, novirzot to aiz vārtiem. Viesi no stūra sitiena pozīcijas vārtus neguva, taču 12.minūtē pēc centrējuma soda laukumā, neveiksmīgi nospēlēja mājinieku aizsargi, tādēļ pie bumbas tika Masangane, kurš no dažu metru distances bija nekļūdīgs, panākot 1:0.