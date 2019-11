Krāpnieki "Latvijas Pasta" vārdā pieprasa eiro par it kā laimētu telefonu

Īsziņās nosūtītā saite ar tekstu "Jūsu pakete ir apturēta mūsu terminālī" ved uz vietni, ko krāpnieki izveidojuši līdzīgu "Latvijas Pasta" apmaksas formai. Cilvēki tiek aicināti samaksāt vienu eiro, lai it kā varētu saņemt sūtījumu ar veikala "Elkor" konkursā laimēto mobilo telefonu. "Latvijas Pasts" uzsver – tā ir finanšu krāpniecības shēma.

IT drošības incidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv" skaidro – risks varētu būt ne tik daudz zaudēt to vienu eiro, bet krāpnieki, iegūstot bankas konta numuru, esot spējīgi paņemt kredītus.

Līdzko parādās dažādās kiberkrāpniecības shēmas, IT drošības incidentu novēršanas institūcija tās slēdz. Noziegumi lielākoties tiek veikti no ārvalstīm. “Drossinternets.lv” secina – daļa cilvēku joprojām mēdz vieglprātīgi iekrist krāpšanas shēmās, lielākoties noticot kādiem laimestiem vai zemas cenas piedāvājumiem. Sociālā eksperimenta laikā no tiem, kas internetā redzēja reklāmas ar viltus piedāvājumu, 60% bijuši gatavi ievadīt savas bankas kartes datus.