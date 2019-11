Nepilnu 30 gadu laikā Latvijā vidējais iedzīvotāju vecums pieaudzis par 10 gadiem

No 2018.gada datiem par relatīvo sieviešu daudzumu pret vīriešiem izriet, ka no visām ES valstīm tieši Latvijā starp iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem sieviešu īpatsvars ir vislielākais, proti, vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem, sievietes ir par 1,7 reizēm vairāk nekā vīriešu. Vidēji ES valstīs šī proporcija ir 1,3.