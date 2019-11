Raidījums: Kundziņsalas pārvada būvniecība sašķeļ Rīgas brīvostas valdi karteļa lietas dēļ

Par nobalsojušo galvenais arguments: vēl neesot neviena lēmuma par uzņēmumu vainu, tāpēc apturēt visu, baidoties no šādas iespējas nākotnē, esot nelietderīgi. To uzsver gan Satiksmes ministrijas (SM) pārstāve Džineta Innusa, gan Rīgas mērs un Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR).

Rīgas brīvosta tagad plāno līgumā iekļaut atrunu, ka tai būs tiesības pārtraukt līgumu, ja tiks konstatēta potenciālā izpildītāja vaina. No atbalstītājiem skan arī arguments, ka vilcināšanās apdraud projektu, jo tas pilnībā jāīsteno līdz 2023. gada beigām, pretējā gadījumā var zaudēt daļu vai pat visu līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda – 23 miljonus eiro.

Līguma pretinieks Rebenoks uzskata, ka Kundziņsalas pārvads vispār nav Rīgas brīvostas attīstībai svarīgs, un uzsver, ka risks zaudēt Eiropas naudu var iestāties arī tāpat: "Ņemot vērā, ka pēc paša pārvaldnieka lūguma un pēc viņa iniciatīvas bija pieprasīta informācija no tiesībsargājošām iestādēm – gan no KNAB, gan no Konkurences padomes – kontekstā ar karteļa lietu, faktiski šobrīd man ir pārliecība, ka ir ļoti liela varbūtība, ka ostai pašai vajadzēs finansēt visu šo projektu. Tāpēc, ka pie jebkādām aizdomām Eiropas finansējums var tikt nogriezts daļēji vai pilnībā."

Krietni optimistiskāks ir "par" balsojušais Mihails Kameņeckis no Rīgas domes "Saskaņas" frakcijas: "Ar ietekmi uz procesu no karteļa lietas – tur viss ir kārtībā. Mēs par to padomājām, parūpējāmies, parunājām ar būvniekiem. Nevajag uztraukties." Vaicāts, vai nav riski zaudēt Kohēzijas fonda naudu un vai viņš to varot garantēt rīdziniekiem, Kameņeckis norāda: "Es varu garantēt, ka nekādu naudu mēs tur nezaudēsim. Cita lieta ir, vai mēs to naudu dabūsim..."