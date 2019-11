Politiķi sporta organizāciju vadībā ir bieži iecienītas figūras

"Šeit drīzāk mēs varam runāt par kaut kādām labvēlībām pret to cilvēku, kurš veicināja to lēmumu – piemēram, uzaicina uz sacensībām, apmaksā biļeti, lai piedalītos, šāda veida gadījumi. Jā, arī nav labi, īpaši, ja mēs runājam par politiķiem, mazāk par uzņēmējiem. Ja uzņēmējs noziedojis savu naudu un federācija tāpēc viņu uzaicina uz Eiropas čempionātu, apmaksā biļetes - pilnīgi normāli. Tā ir vienkārši ilgtermiņa darbība, lai šo ziedotāju kaut kādā ziņā arī noturētu - tāda emocionālas piesaistes izveide," saka Jaunups.

Tās ir jumta organizācijas, caur kurām iziet liela daļa no valsts budžeta piešķirtā finansējuma sportam. Piemēram, premjera padomnieka Jāņa Upenieka vārds atrodams starp šo abu organizāciju amatpersonām. "Protams, ņemot vērā manu pieredzi, arī Saeimas Sporta apakškomisijā, es vēlējos šīs zināšanas likt lietā, un tāpēc arī kandidēju uz šiem amatiem. Federāciju biedri to novērtēja, atbalstīja manu dalību un virzību, strādāšanu šo mērķu sasniegšanā, lai atrautu aizvien vairāk bērnus no televizoriem, planšetdatoriem," saka Upenieks.