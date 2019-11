Kad laiks burtiski apstājas! Slavenību jauneklīgā izskata noslēpumi

Pasaulslavenā modele Sindija Krauforde ir viena no tām sievietēm, kas ar savu piemēru ir pierādījusi, ka 53 gados ir iespējams izskatīties ne sliktāk kā 20 gadu veucumā. Kā izrādās, viņas slaiduma noslēpums ir ļoti vienkāršs - tā ir regulāra sportošana un sabalansēts uzturs, kaut gan Sindija neatsakās arī no burgera vai picas. Lai ātri tiktu vaļā no liekajiem centimetriem vidukļa un gurnu rajonā, Krauforde ieturot 14 dienu garu mini diētu, bet, lai noturētu nemainīgu svaru - diētu "Zona", kuru ir izstrādājis amerikāņu bioķīmiķis Barijs Sirzoms tālajā 1995. gadā.