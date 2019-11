Piecu veidu cilvēki, ar kuriem pārtraukt draudzību sociālajos tīklos

Otrā cilvēku grupa ir tavi bijušie.

Tas var būt gan nepatīkams bijušais partneris, gan kolēģis. Klīniskā psiholoģe un grāmatas "Facehooked: How Facebook Affects Our Emotions, Relationships, and Our Lives." autore Sūzana Floresa min, ka septiņdesmit procentu cilvēku bieži skatās savu bijušo partneru sociālo tīklu profilus."Ne vienmēr ir jāpārtrauc virtuālā draudzība ar bijušajiem partneriem, bet, ja šāda draudzība sāk traucēt miegu, garīgo veselību vai ikdienas pienākumus, tad labāk to darīt," uzskata Vogela.