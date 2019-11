Pēc 12 cietumā pavadītiem gadiem ASV atbrīvots nepatiesi apsūdzēts vīrietis

Martinesam tika izvirzītas apsūdzības piecu bruņotu laupīšanu veikšanā laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam.

Apsūdzības viņam izvirzītas, pamatojoties uz to, ka Martinesu esot atpazinis viens no lieciniekiem, neskatoties uz to, ka bruņotās laupīšanas izdarījis noziedznieks, kura seju sedza maska.