Nīderlandes zoodārzā homoseksuālu pingvīnu pāris nozadzis olu citam pārim

Abi Āfrikas pingvīnu tēviņi olu bija nozaguši no netālu esošās ligzdas un vienā mierā to turpināja perēt. Perēšanas sezona zoodārza pingvīnu komūnā jau ir sākusies, tāpēc abi pingvīnu tēviņiem nekas cits neatlika, kā sagaidīt īsto brīdi un nolaupīt olu no kaimiņu heteroseksuālā pingvīnu pāra.