Par kaņepju eļļas lietošanu iestājas arī slavenais Kambala

Slavenais basketbolists ar "Bez Tabu" pārstāvjiem tikās klātienē, lai pastāstītu par to kā marihuānas jeb CBD eļļu ikdienā lieto viņš pats. Sportists ar entuziasmu uzskaitīja šī preparāta labās īpašības un kā tās viņam palīdz ikdienā.

Pateicoties šai eļļai ar CBD molekulu, bijušajam basketbolistam ir izdevies atbrīvoties no locītavu sāpēm un miegs kļuvis ciešāks. Viņš arī pieminēja, ka zinot par daudziem gadījumiem, kad tā palīdzējusi cilvēkiem atbrīvoties no citām kaitēm. Šī eļļa esot ne tikai pret locītavu sāpēm un bezmiegu, bet atbrīvojot no trauksmes, palīdzot epilepsijas gadījumos, kā arī tā tiekot veiksmīgi izmantota cīņā ar audzējiem.