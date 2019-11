Vai fitnesa daiļava Paula Freimane pēc šķiršanās jau atradusi jaunu sirdsāķīti?

“Ar Pēteri iepazināmies Portugālē. Tolaik es dzīvoju Monako, Pēteris - Latvijā. Un katrs no savas puses devāmies uz Portugāli, kur mūsu kopīgais draugs rīkoja šo ceļojumu. Tiesa, tur mēs ar Pēteri bijām tikai draugi, bet nevarēju nepamanīt to, cik daudz kopīga man ir ar šo cilvēku, kā arī simpātijas, kuras izjutu. Pēc pāris mēnešiem es no Monako, kur dzīvoju gandrīz divus gadus, atgriezos dzimtenē Latvijā. Tas man bija emocionāli ļoti smags periods dzīvē. Pēteris bija man blakus un atbalstīja mani šajā smagajā periodā,” pērn intervijā TVNET pastāstīja Freimane.