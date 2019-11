Trīs dienas ellē

Trešajā mocību dienā Sindija Hendija, kuru ar savu upuri bija atstājis Deivids, kuram bija jādodas uz darbu, netīšām atstāja piesaitētās Sintijas važu atslēgas netālu no "spīdzināšanas galda". Vidžila ātri izmantoja izdevību, kamēr sievietes nebija istabā, un aizsniedza atslēgas, kas viņai ļāva atbrīvoties. Viņu mēģināja apturēt telpā ienākusi Hendija, taču sieviete savai nolaupītājai kaklā ietrieca ledus lauzni.

Sintija izskrēja no treilera pilnīgi kaila. Viņai ap kaklu bija kaklasiksna un ap locītavām - smagas ķēdes. Viņa izmisusi pieklauvēja pie netālu esoša treilera durvīm, kur viņai spīdēja veiksme - treilera īpašnieks bija mājās un atvēra durvis. Pēc sievietes uzklausīšanas viņš piezvanījis policijai, kas uzreiz arestēja gan Deividu Pārkeru Reju, gan viņa dzīvesbiedri.

Maniaka anatomija

Treilera vidū atradās ginekologa tipa galds, tieši virs tā - spogulis, kurā slepkavas upuri varēja vērot to, kā viņus izkropļo. Uz zemes mētājušās neskaitāmas pātagas, ķēdes, knaģi, žiletes, skalpeļi, zāģi un spīdzināšanai paredzētas "intīmās rotaļlietas".

Vairums no atrastajām ierīcēm bija veidotas pašrocīgi, tostarp koka sols, kurš atņēma kustības spēju Reja un viņa draugu izvarošanas upurēm.

Atmiņas zudumi

Viens no policijas neienteresētības iemesliem bijušas sievietes neskaidrās atmiņas. Vēlāk noskaidrojis, ka Deivids Pārkers Rejs savām ar savām upurēm izmantojis virkni vielu, kas izraisa atmiņas zudumus.

Policija "rotaļu istabā" uzgāja arī kādu videokaseti no 1996. gada, kurā bija ierakstīts, kā Rejs un viņa dzīvesbiedre izvaro un spīdzina kādu sievieti. Pēc ieraksta publiskošanas sievieti atpazina viņas bijušā vīramāte. Viņas vārds bija Kellija Gereta un viņa bija bijusi Deivida meitas Glendas draudzene.

Kellija brīnumainā kārtā izdzīvoja uzbrukumu, taču neviens - ne policija, ne viņas vīrs - neticēja viņas stāstam. Sievietes laulenis esot domājis, ka Kellija viņu ir krāpusi un izšķīries no viņas. Lai arī sievietei narkotiku dēļ ir bijis grūti atcerēties precīzas detaļas, viņa skaidri zinājusi, ka to ir izdarījis Deivids.

Ceļš pretī taisnīgumam

Diemžēl tas, ka dažas no sievietēm nodarījuma laikā bija narkotiku iedarbībā un nespēja precīzi aprakstīt notikušo, nespēja pilnībā pārliecināt zvērinātos un viņi lēma, ka divas no vīrietim izvirzītajām apsūdzībām nav patiesas. Neskatoties uz to, pret vīrieti bija gana daudz dažādu pierādījumu, lai viņam piespriestu 224 gadus ilgu cietumsodu.