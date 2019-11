Prūsis: Melbārdis sezonu sāk šonedēļ Lillehammerē

Šobrīd Latvijas bobslejisti paveic pēdējos sagatavošanās darbus sezonai, un arī Prūsis uz Rīgu bija atbraucis no Siguldas, kur treniņus aizvada Latvijas nosacīti pirmā izlase - tie, kas dosies uz pirmajiem Pasaules kausa (PK) posmiem Ziemeļamerikā.

Tur Jāņa Skrastiņa vadībā devušies arī trīs vēl pavisam jauni piloti, kā arī jaunie stūmēji. šobrīd tikai no Melbārža paša ir atkarīgs, vai viņš būs konkurētspējīgs un vai man pirms jaunā gada būs jālauza galva, kuru no pilotiem - viņu vai Bērziņu - ņemt uz nākamajiem PK posmiem. Kondīciju uztur arī Daumants Dreiškens, kurš vajadzības gadījumā varētu aizstāt kādu no stūmējiem, taču ceru, ka šāda vajadzība neradīsies. Daumanta pamatuzdevums ir skolot jaunos. Pēc jaunā gada sastāvs izlasēs var mainīties."