Video: Publika "eksplodē" pēc Simonsa pirmā oficiālā trīspunktnieka NBA

Simonss vienmēr ir uzskatīts par talantīgu un atlētisku spēlētāju ar dabiskām saspēles vadītāja dotībām, bet viņa vājā vieta allaž ir bijusi tieši metiens. Pirms pēdējās spēles Simonss karjeras laikā kopumā bija izmetis 17 trīspunktu metienus, netrāpot nevienu no tiem. Jāpiezīmē, ka lielākā daļa no tiem ir bijuši pēdējo sekunžu metieni no lielas distances.