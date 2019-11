Kristaps Dārgais: Abi tradicionālie favorīti šogad ir pieveicami

Trenerim Mazuram esot savs redzējums, kas izpaužas niansēs, un komandas stils tiek pielāgots spēlētāju varēšanai. "Neviens netiek "lauzts", nevienam neliek darīt to, ko viņš neprot - komandas spēks parādās, ja katrs laukumā var darīt to, ko prot vislabāk. No jauna nākusi klāt joga, dažādi elpošanas vingrinājumi. It kā sīkumi, bet sportā tieši mazo lietiņu summa veido rezultātu," skaidro Dārgais.