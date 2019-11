Anna Sedokova dalās ar pikantu kadru gultā

А сколько ты спишь? Я вот сегодня три раза по часу и ещё полтора часа в гостинице ) Но это перелёты просто. Собираю ночь по минуткам. Раньше, совсем мало спала, по часов 5 могла каждую ночь. Некоторые исторические личности были способны спать всего 3-4 часа в сутки. Эдисон, Да Винчи, Франклин, Тесла, Черчилль – все они спали гораздо меньше признанной нормы и чувствовали себя вполне здоровыми. Учёные считают, что подобные нарушения сна – обратная сторона большого таланта или гениальности. Я решила зайти в гениальность таким путём 😂 Но если честно, я до сих пор не нашла идеальную формулу часов, которые я должна проспать и проснуться идеально выспавшейся. Что думаете, правда, чем больше, тем лучше ?? Если сплю больше 8 часов, кажетс, все на свете проспала) Итак, сколько ты спишь ?

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Nov 20, 2019 at 11:28pm PST