Tieši pirms 69 gadiem NBA notika spēle ar neiedomājami zemu rezultātu

Ņemot vērā, ka spēlētājiem nebija jāuztraucas par to, vai viņi paspēs iekļauties sev atvēlētajā uzbrukuma laikā, basketbolisti iegūstot bumbu to vienkārši driblēja un piespēlēja viens otram, līdz parādījās teju simtprocentīgs metiens. Kad kāda no komandām izvirzījās vadībā, bumbas "pieturēšana" kļuva vēl absurdāka.