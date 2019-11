Pamestā mašīna

"Operatīvie darbinieki atklāja, ka pazušanas dienā no Ivanovas bankas kartes ir izņemti 20 tūkstoši rubļu," portālam atklājis viens no lietas izmeklētājiem. Drīzumā no bankomāta kameras iegūts attēls, kurā redzams, ka karti lietojis kāds jauns vīriets. Attēlā skaidri bijusi redzama gan vīrieša seja, gan apģērbs un pat matu krāsa. Kriminālisti, neskatoties uz slepkavu centieniem notīrīt mašīnas salonu, tāpat no mašīnas ieguvuši svešus pirkstu nospiedumus.