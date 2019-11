Mēs varam lepoties! Latvija triumfē Pasaules fitnesa čempionātā

Šīs bija lielākās sporta sacensības Fit Model disciplīnas vēsturē. tajā piedalījās dalībnieces no četriem pasaules kontinentiem.

Pasākums, ko organizēja Bodibildinga, fitnesa un kultūrisma federācija, notika klubā "Studio 69" un to vadīja federācijas prezidente Kristīnas Vedernikova.

Demonstrēt savu perfekto ķermeni Latvijā ieradās 65 sportisti un sportistes no 14 pasaules valstīm. To starpā no Dienvidāfrikas, Ķīnas, Mongolijas, Kanādas un Kazahstānas. Fitnesa sportisti parādīja sevi vislabākajā gaismā. Greznās vakarkleitās un peldkostīmos demostrējot sava ķermeņa aprises, izcilo fizisko formu un sievišķību.