Anastasijas Zavorotņukas vīrs šokē interneta lietotājus, no "Instagram" izņemot visas sievas bildes

Sportists tāpat arī izdzēsis no sava "Instagram" profila visus savus sekotājus, šādā veidā "attīrot" savu profilu.

Tajā pašā laikā Anastasijas Zavorotņukas atbalsta lapā izskanējušas baumas par to, ka daiļslidotājs vēlētos izbeigt laulību, taču it kā nevarot to izdarīt sievas slimības dēļ.