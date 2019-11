Raidījums: Šķēle un Šlesers vēlas kļūt par baņķieriem un grasās pirkt banku

Kapitāla nepietiekamība bija viens no iemesliem, kādēļ Finanšu un kapitāla tirgus komisija apturēja "PNB Bankas" darbību .

"Meridian Trade Bank" ir viena no Latvijas mazākajām un vecākajām kredītiestādēm. Tai līdz šī gada beigām jāatrod finanšu investors, pretējā gadījumā bankā nebūs pietiekami daudz naudas, lai tā turpinātu darbu. "Meridian Trade Bank" izdevies atrast pat vairākus investorus, no kuriem lielākais ir Andrim Šķēlem un Aināram Šleseram piederošs uzņēmums.

Miljardieris Arkādijs Rotenbergs ir viens no tuvākajiem Krievijas prezidenta Vladimira Putina draugiem. Bērnībā viņi kopā nodarbojās ar džudo un sambo. Rotenberga firmas no valsts saņēmušas daudzus miljardiem dolāru vērtus pasūtījumus, arī Soču olimpisko spēļu ciemata un Kerčas tilta būvniecībā. Kopā ar brāli Borisu un dēlu Igoru ilgus gadus Rotenbergi bija Krievijas bagātākā ģimene. Viņiem neiztrūka arī oligarhu komplektam obligātā banka, Rotenbergiem tā bija "SMP Bank".

Viņi 2006. gadā nopirka banku Latvijā. Tā bija "Skonto" grupas uzņēmējiem piederošā "Multibanka". Tobrīd banka bija uz bankrota sliekšņa ASV sankciju draudu dēļ par naudas atmazgāšanu. Rotenbergi "Multibanku" pārsauca par "SMP Bank". Draudzība ar Putinu Rotenbergiem ļāva pelnīt arī Latvijā - Krievija Latvijā dzīvojošajām militārpersonām pensijas sāka maksāt caur šo banku un turpina darīt to joprojām.

Pēc Krimas aneksijas Eiropas Savienība Akādiju Rotenbergu iekļāva sankciju sarakstā. Lai Latvijas "SMP bank" varētu turpināt strādāt, akcijas pārņēma "SMP bankas" menedžments. Tā atkal tika pie jauna vārda - "Meridian Trade bank". Rotenbergiem Garkalnē pieder smalka villa, bet par to gadiem nav maksāti nodokļi. Šovasar pašvaldība lēmusi parādu piedzīt, īpašumu izsolot.

Pie visiem īpašniekiem 22 gadus banku vadīja Svetlana Dzene. Gandrīz tikpat ilgi padomē strādāja viņas dzīvesbiedrs Andris Dzenis. Pēc Rotenbergu aiziešanas Dzenes ģimene ar 37% bija lielākie akcionāri. Šajā laikā banka par tai neizdevīgiem nosacījumiem finansējusi Dzeņu īpašumus. Par to Finanšu un kapitāla tirgus komisija "Meridian Trade Bank" pirms diviem gadiem sodīja un lika maksāt 900 tūkstošus eiro. Akcionāri Dzeņus no bankas amatiem izmeta un vērsās policijā.

Šoruden banka ar bijušo valdes priekšsēdētāju noslēgusi mierizlīgumu. "Meridian Trade Bank" nepiedzīs no Dzenes kompensāciju, bet Dzene atteikusies no 27% bankas akciju. Tie tagad oficiāli pieder pašai kredītiestādei, kuras padomi vada Jurijs Adamovičs, bet valdi - Solvita Deglava. Abiem bijusi pieredze banku sakārtošanā, jo viņi bijuši "Parex" vadībā pēc tam, kad to pārņēma valsts.