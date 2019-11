Leģendārajai Latvijas dibināšanas fotogrāfijai autoratlīdzības, iespējams, tikušas iekasētas nelikumīgi

Šo un citus V.Rīdzenieka uzņemtos foto aizsargā autortiesības, par attēlu izmantošanu ikvienam jāmaksā prāvas autoratlīdzības. Par to, pamatojoties uz 90.-to gadu sākuma tiesas lēmumu, parūpējās viena no mantiniecēm – V. Rīdzenieka audžu meita no otrās sievas. Autoratlīdzības, kas var sasniegt 600 eiro par viena foto izmantošanu, palīdz iekasēt Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra (AKKA/LAA), pamatojoties uz 1993. gada likumā noteikto, ka autoratlīdzības ir spēkā visu autora dzīves laiku un 70 gadus pēc autora nāves. V. Rīdzenieks mira 1962. gadā.