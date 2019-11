Jūrmala arī staros! Trešo gadu pēc kārtas būs apskatāms ziemas "Gaismas parks"

Pēc viņas teiktā, svētdien Dzintaru mežaparkā iemirdzēsies gaismas skulptūras un dekori, veidoti no tūkstošiem LED lampiņu virtenēm un Gaismas parka muzikāli izklaidējošais atklāšanas pasākums norisināsies no plkst. 16 līdz 19.

Gaismas skulptūras parkā tiks iedegtas 1.decembrī plkst. 17, taču apmeklētāji tiek gaidīti jau no plkst. 16, kad muzikālus priekšnesumus sniegs Ziemassvētku vecīšu tubu kvartets "Magic 4" un latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa "Ducele". Parkā būs apskatāma arī svētku eglīšu izstāde un bērni varēs satikt, iespējams, šogad pirmo Ziemassvētku vecīti.

Sākot no 1.decembra, krēslas stundās, līdz ar pilsētas apgaismojuma ieslēgšanu Dzintaru mežaparka teritoriju un arī Dzintaru mežaparka skatu torni rotās gaismas dekori un dažādi objekti, kas veidoti no vairāk nekā 85 tūkstošiem krāsainu LED lampiņu virtenēm, stāstīja Krieviņa. Mežaparka skatu tornī mirdzēs no gaismas dekoriem veidotas sniegpārsliņas un dažādās krāsās izgaismoti sniega sanesumi kāpās.