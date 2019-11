"Viņš izvēlējās nepareizo māju, kurā ielauzties." Noziedznieks pārliecinās, ka ar 82 gadus vecu kultūristi joki ir mazi

"Es paņēmu galdiņu un ķēros pie darba. Situ viņu tik stipri, ka galdiņš salūza. Turpināju izmantot tā dzelzs kājas," stāstīja Mērfija, kura kā nākamo ieroci izmantoja virtuvē esošo šampūnu, iespiežot to zemē nogāztajam vīrietim acīs.

Pēc tam sekoja arī sitieni ar slotu, līdz vīrietis bija gatavs pamest māju. Seniore, kura apgalvo, ka dedliftā var pacelt 225 mārciņas (102 kilogrami), centās vīrieti dabūt ārā no mājas, bet viņš izrādījās pārāk smags.

"Viņš centās tikt ārā no mājas. Mēģināju palīdzēt, bet nevarēju viņu pakustināt. Tad ieradās policija, kuru biju izsaukusi. Pieļauju, ka viņš bija priecīgs tikt ārā no manas mājas," nobeigumā stāsta bijusī kultūriste, kura arī piebilda, ka iebrucēju no notikuma vietas aizveda ambulance.