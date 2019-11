Ekstravaganti mājdzīvnieki, kas prasa lielas rūpes. Ar ko jārēķinās topošajiem rāpuļu īpašniekiem

Pamanot, ka dzīvniekam varētu būt kāda kaite, nepieciešams uzreiz vērsties pie speciālista un vismaz konsultēties pa telefonu, jo jārēķinās, ka rindā pie veterinārārsta, kas strādā ar rāpuļiem, var nākties gaidīt vairākas dienas. Tāpat var mēģināt konsultēties ar kādu, kam ir bijusi veiksmīga pieredze, audzējot rāpuļus, vai kādu no Latvijas zoodārziem. Reizēm rāpuļa veselības uzlabošanai var pietikt tikai ar dzīves apstākļu pielāgošanu konkrētajai sugai.

"Suns var arī mēģināt palaizīt to bruņurupuci, pagaršot, jo viņš nesaprot, kas tas ir," stāsta eksperte.

Atšķirībā no daudziem citiem dzīvniekiem rāpuļiem nav nepieciešama uzmanība no saimnieka, neskaitot, protams, barības un piemērotas vides nodrošināšanu. Tomēr, ja nu gadījumā tiek pieņemts lēmums, ka rāpulim mājoklī vairs īsti nav vietas, to nedrīkst vienkārši palaist savvaļā.