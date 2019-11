Dinamisks un piesātināts, taču pretimnākošs gadsimts. Gandrīz katrai problēmai ir risinājums un gandrīz katram no risinājumiem var izvēlēties tā pievilcīgāko formu. Piemēram, brilles ar zilās gaismas filtru.

Ilgstoši veroties eletronikas ekrānos, mēs piespiežam savas acis atrasties tām nedabīgā stāvoklī. Tas ir neizbēgami, to pieprasa dzīves ritms, bet nevajadzētu ar to samierināties kā daļu no tehnoloģiju gadsimta. Tāpat kā esam iemācījušās palutināt savu nogurušo ķermeni ar siltu vannu, iemācīsimies arī saudzēt un mīlēt savas acis. Brīžiem šķiet, ka pat atpūtas plānošana ir kārtējais darba uzdevums, bet zilās gaismas lēcas pasargā acis nemanāmi. Vienkārši - atnākot mājās un ieritinoties pledā, Jūs saprotat, ka šodien vairs nesāp galva un acīs nav noguruma sajūtas. Kamēr skrējāt ikdienas maratonu, Jūsu acis tika pasargātas.