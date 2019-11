Madara Botmane atklāj, kā jutusies par vīra Regnāra Vaivara publiskajiem spontānā aborta meliem

"Pirmkārt, nekāda aborta nebija. To es Regnāram pārmetu un neatbalstu šādas provokācijas. Es saprotu, ka viņam bija interesanti vārda tiešā nozīmē pad..sties ar presi, viņam bija jautri, bet arī es tur biju iesaistīta. Un tas nav forši. Bet māksla bieži vien ir klusēt un ignorēt. Tā ir lieta, ko es joprojām mācos un līdz zināmam līmenim jau esmu iemācījusies. Šis bija viens no tiem periodiem, kad, lai gan visapkārt ir čivčivčiv, kas, protams, trāpa ļoti, bija jāspēj neielaist to pārāk dziļi. Bet spontānā aborta man nav bijis. Tā bija Regnāra spēle ar presi," paskaidroja aktrise.