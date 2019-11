Rīgā policija uziet bordeli privātmājā, kur nodarbinātas ārvalstnieces

Novembra sākumā Valsts policija saņēma informāciju, ka vienā no Rīgas centra privātmājām ir izveidots bordelis, kurā dzīvo un par prostitūtām strādā sievietes no citām valstīm. Iegūtā informācija liecināja, ka bordelī ar sutenerismu nodarbojas organizēta grupa vairāku cilvēku sastāvā.

Pārbaudot saņemto informāciju, sestdien, 23. novembrī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi aizdomās par sutenerismu aizturēja divus vīriešus, kuri dzimuši 1990. gadā un iepriekš nav sodīti. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no viņiem bijis suteners un devis uzdevumus savervētajām sievietēm, savukārt otrs palīdzējis noziedzīgā nodarījuma īstenošanā, veicot dažādus sadzīviskus darbus. Vakar, 26. novembrī, policisti aizturēja trešo grupas dalībnieku – 1970. gadā dzimušu vīrieti, kurš ir ēkas saimnieks.

Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šis bordelis Rīgas centrā bija darbojies kopš šā gada sākuma. Noziedzīgās grupas dalībnieki ar interneta sludinājumu palīdzību no ārvalstīm kā prostitūtas piesaistījuši arvien jaunas sievietes, kuras bieži mainījās un katra no viņām šajā vietā dzīvoja un strādāja dažas nedēļas.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 163.1 panta (par bordeļa izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu un finansēšanu) un pēc Krimināllikuma 165. panta trešās daļas (par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju, ja to izdarījusi organizēta grupa). Par bordeļa izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu un finansēšanu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods. Savukārt par sutenerismu, ja to izdarījusi organizēta grupa, paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.