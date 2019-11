Un tā meklēšana - nav tas svarīgi, ko tu redzi, dzirdi, saod, bet ir svarīgi, kas ir tas, kas to pārdzīvo. Un to ir bail meklēt - kas ir tas epicentrs, kur atrodas tavs es, pārdzīvotājs tevī, kas mokās, kas priecājas.

Vienīgā problēma, ka ir pārāk daudz visādu pseidozināšanu, kam cilvēki var pieķerties un apmierināt savu "Jā". Bieži vien cilvēkam ir svarīgi, lai tas otrs it kā apstiprina to viņa pozīciju. Tas ir kā tai anekdotē, kad kāds Jēzum jautā - vai tiešām Zeme ir plakana? Jēzus teica - jā, priekš tevis viņa ir plakana. - Ā, paldies, skolotāj, tā jau es arī domāju!

Starp citu, no kurienes vispār bērni nāk? Kaut kas ir zināms par fizioloģiskajiem procesiem, kā viņi rodas, bet ir visādi aizkodēti teicieni, piemēram, ka bērnus atnes stārķi. Mēs saprotam, no kurienes nāk bērni?

No kurienes rodas bērni? Tas ir tas grūtākais jautājums. Tas ir arī jautājums, kas tu esi? Es varu prasīt savam kaķītim - nu, tie tavi mamma un tētis mācēja tevi radīt? Kaķītis māk radīt kaķīti, nu kur viņi to iemācījās? Nu, sieviete saka - mans bērns! Es prasu, nu kā tad jūs to mācējāt darīt?

Kas ir dzīvība, kas ir apziņa un kā tad tu, tēviņš, uztaisīji spermatozoīdu un mātīte olšūnu, un kā jūs salikāt to kopā un audzējāt to. Zinātne apraksta embrioloģiju, bet tikai apraksta, mēģina kaut ko mākslīgi kopēt. Ir arī kļūdas informācijas pārrakstīšanā, bet ir kaut kāds pirmsākums, kas nodrošina šo eksistenciālo programmatūru, kā visam būs būt.

Un tātad, kas ir apziņa, kura to visu kontrolē? Kas ir sistēmas administrators, radošais, bezkaislīgais pirmsākums, kurš neatskaitās dzīvībai un nāvei, seksam un naudai? Jo tas viss beigās tiek delete (dzēsts - no angļu val.).

Bērns tā ir apziņa, kas bijusi uz Zemes vairākas reizes dažādos savos androīdos. Par to pat Rietumu zinātnieki vairs nešaubās. Ir principi, kas determinē lietu dabu un notikumu secību. To nevar neviens mainīt. Un tas izlūkdienests būtībā pārnestā nozīmē ir programmatūra, matrica, ko sauc par kosmisko saprātu.

Bet, zini, padomju laikos bija cilvēki, kas neietekmējās un vienalga darīja to, kas viņiem jādara. Un te ir tā iespējamība, ka cilvēks ir vājš un viņš vienmēr gribēs ņemt dzīvē to patīkamo. Dostojevski lasīt ir grūti, ir jādomā līdzi, bet domāt nedrīkst mūsdienu cilvēks, viņam ir jādarbojas - Darbīgais cilvēks.

Es pazīstu četrus miljardierus - trīs Japānā, vienu Kanādā, jauni cilvēki. Visai Latvijai nav tik daudz naudas kā vienam cilvēkam. Nu, vienai Hārvardas universitātei ir pieci Latvijas budžeti. Es šos cilvēkus Indijā satiku meditējot. Un, tātad, viņiem ir miljardi, milzīgas korporācijas, ģimenes, bērni un laiks meklējumiem, atbilžu saņemšanai un garīgai praksei - to nodrošina intelekts un disciplīna. Un viņi ir ārprātīgi sirsnīgi, vienkārši cilvēki, ļoti inteliģenti, sevišķi tā kundze no Monreālas.

Nevar latviešu jaunieti apmierināt vien ar latviešu tautasdziesmām, tās ir sakrālas, tur ir milzīgs kods iešifrēts. Viņiem ir jārāda pirmavots, no kurienes ir cēlušās dainas, no kurienes nāk dzejnieku, mūziķu radītais, kāpēc tautai patīk dziedāt. Tas ir pieprasījums pēc kvalitātes un pēc jēgas.

Redzi, mūs raidījums ir "Jā", ar to uzstādījumu, kas ir aiz šī vārda. Jā, man tev ir jautājums, tu ieminējies par cilvēkiem, kas ir nonākuši krīzē, bedrē, ciešanās. Ir jau arī cilvēki, kas sabrūk vienkārši no rutīnas, no vienmuļības. Viņš dara vienu un to pašu darbu, viņš pieiet pie loga un tur ir viena un tā pati ainava, viņam ir simts sīki darbi, un viņam sāk riebties tas viss pasākums. Un viņš pagurst pat bez krīzes un nelaimēm. Es saprotu, ka jautājums ir vienkāršots, bet ar ko viņam sākt, lai tiktu līdz "Jā"?