Mesi ar vārtu guvumu savā 700. spēlē ieved "Barcelona" ČL ceturtdaļfinālā

Mājinieki pēc gūtajiem vārtiem piespieda pretiniekus kļūdīties, un vien četras minūtes vēlāk Mesi par to sodīja "Borussia" klubu. Jau 3:0 izdevās panākt 67.minūtē, kad Mesi piespēle caur laukuma centru saņēma Grīzmans, kurš no aptuveni 11 metriem bija nekļūdīgs. Viesu spēlētājs Džeidons Sančo 77.minūtē soda laukuma aprisēs prata pasist bumbu garām aizsargam, panākot 1:3, tomēr ar to nepietika uzvarai.