Vecākiem piespriež reālu cietumsodu par to, ka viņu bērns saindējies ar metadonu

Viņa skaidroja, ka apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par to, ka būdami personas, no kuriem cietušais mazgadīgais ir materiāli atkarīgs, vardarbīgi apgājās ar mazgadīgo, nodarot viņam fiziskas ciešanas un pieļaujot, ka viņš saindējas ar vecākiem paredzēto metadonu.

Spriedumā skaidrots, ka apsūdzētajiem bija zināms, ka metadons glabājams bērnam nepieejamā un neredzamā vietā, kā arī abi zināja, ka metadons tiek glabāts istabā, kurā uzturas bērns, taču apsūdzētie pienācīgi nerūpējās par to, lai viņam nebūtu pieejamas pudelītes ar metadonu saturošu šķidrumu. Lai sauktu apsūdzētos pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 174. panta otrās daļas un 131. panta, nav izšķirošas nozīmes tam, vai abi vecāki lietoja metadonu un tieši kuram no viņiem bija izsniegta metadona deva, kuru izdzēra dēls, jo viņiem kā vecākiem bija kopīgs pienākums rūpēties par bērnu, taču apsūdzētie pret šo pienākumu izturējās nolaidīgi un neuzmanīgi, kā rezultātā tika apdraudēta bērna dzīvība, nodarītas fiziskas ciešanas un bērns guva dzīvībai bīstamus miesas bojājumus.

Jau ziņots, ka 2017. gada augustā Valsts policija aizturējusi no narkotiku atkarības ārstējušos vecākus, kuru divus gadus vecais bērns izdzēris metadonu. Policija saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka kādā dzīvoklī Rīgā konstatēts, iespējams, ar metadonu saindējies mazgadīgs bērns, kuram tika konstatēta klīniskā nāve, taču pēc veiksmīgas reanimācijas, bērns smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā. Mediķu palīdzību bija izsaukuši bērna vecāki.