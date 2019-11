Saldū piedzēries vīrietis bezmērķīgi šaudās ar gāzes ieroci

Šonedēļ VP saņēma informāciju par to, ka Saldū, Striķu ielā ir dzirdami šāvieniem līdzīgi trokšņi. Reaģējot uz saņemto informāciju, VP ieradās notikuma vietā un sastapa aculieciniekus, kuri apgalvoja, ka vīrietis no mājas loga ir šāvis uz ielas pusi.

Pēc VP pārstāves teiktā, ierodoties vīrieša dzīvesvietā, no kuras tika izdarīti šāvieni, konstatēts, ka viņš atrodas 1,48 promiļu reibumā. Vīrietis uzrādīja gāzes ieroci, ar kuru tika izdarīti šāvieni. Noskaidrots, ka viņš ar draugu kopīgi lietojis alkoholiskos dzērienus un izdomājis pielietot gāzes ieroci, raidot vairākus šāvienus bezmērķīgi ielas virzienā.

Tāpat likuma 62. pants nosaka, ka personām ir tiesības Latvijā no ieroču komersanta, kas saņēmis attiecīgu speciālo atļauju (licenci) ieroču realizēšanai, vai no citas personas iegādāties VP reģistrētus un pašaizsardzībai klasificētus E kategorijas gāzes ieročus un signālieročus. Piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā ieroča iegādes persona to pārreģistrē VP vai pārreģistrācijai izmanto Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto elektronisko pakalpojumu.