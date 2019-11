Nākamgad pieaugs vēstuļu sūtīšanas izmaksas

Maksa, piemēram, par vienkāršas A klases vēstuļu korespondences sūtījumu svarā līdz 20 gramiem būs viens eiro līdzšinējo 0,57 eiro vietā. Savukārt, piemēram, lielākais samazinājums būs iekšzemes pasta pakas sūtījumam svarā no 15 kilogramiem - no 11,23 eiro līdz 8,04 eiro, kamēr apdrošinātu sīkpaku svarā no 50 līdz 100 gramiem turpmāk varēs nosūtīt kā apdrošinātu pasta sūtījumu par 1,91 eiro līdzšinējo 3,56 eiro vietā.

"Nav šaubu, ka "Latvijas pasta" esošie tarifi rada zaudējumus jau pēdējos divus gadus. To mēs redzam arī šogad iesniegtajā universālā pasta pakalpojuma saistību tīro izmaksu ziņojumā par 2018.gadu. Saskaņā ar to pērn zaudējumi bija vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā. To kompensēšanu gan regulators neapstiprināja, pamatojot, ka pasta komersantam bija iespēja savlaicīgi vērsties regulatorā ar tarifu projektu, tādējādi izvairoties no zaudējumiem," pauda Irklis.