"Purkšķu tiešraide" un darba zaudēšana. Vīrietis ASV pusgada garumā raida, kā palaiž vēdera gāzes

ASV, Floridas štatā kāds vīrietis atlaists no darba par to, ka pusgadu no vietas palaidis gāzes un pārraidījis šo procesu tiešraidēs, kad atradies darbā. Uzņēmuma apsarga "purkšķu tiešraides" ātri ieguva plašu popularitāti sociālajos tīklos, ziņo medijs "Vice”.