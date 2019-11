Centrāltirgus cigarešu tirgošanas lietā apcietināti arī divi uzņēmēji

Viens no apcietinātajiem ir Vilnis Visors, kurš, kā liecina "firmas.lv" informācija, ir valdes loceklis tirgus teritorijas nomniekam "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā". Atbilstoši kapitāldaļu turētāja Oļega Burova (GKR) šīs nedēļas rīkojumam, RCT ir uzteicis līgumu "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā". Līdz 13.janvārim nomniekam ir jāatbrīvo teritorija no tirdzniecības moduļiem un citas kustamās mantas, kā arī jāsakārto teritorija.

Kopumā aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām tiesa piemērojusi apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.