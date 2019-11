"Pārāk labi, lai būtu patiesība." Ziemassvētku akciju sezonā aktivizējušies krāpnieki

No potenciālajiem pircējiem šādi izvilina kredītkaršu informāciju un naudu. Latvijā aptuveni četras piektdaļas iedzīvotāju ir izmantojuši interneta veikalu pakalpojumus , tādēļ ir svarīgi zināt, kā sevi no krāpšanas gadījumiem pasargāt.

"Ja ir aizdomas, ka nauda ir pārskaitīta krāpniekam, vai savi kredītkartes dati ir iesniegti neuzticamam pārdevējam, pēc iespējas ātrāk par to jāziņo bankai un policijai. Kā arī vispārīgs ieteikums, kā pasargāt sevi, ir interneta pirkumiem ieviest atsevišķu norēķinu karti, kurā glabāt tikai to summu, kas nepieciešama pirkuma veikšanai. Tad noziedznieki nevarēs nodarīt būtiskus zaudējumus, piemēram, iegūstot kredītkartes datus, no tās noņemt naudu ik pa laikam, ja cietušais to sākotnēji nepamana. "Luminor" pieredze liecina, ka vidējie zaudējumi pēc norēķināšanās par precēm veikalā, kurš nemaz neeksistē, ir aptuveni 100 eiro," uzsver "Luminor" informācijas drošības eksperte Līga Bārdiņa.