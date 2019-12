Vai jums mājās traucē lietas, kuras sen vairs nelietojat un, kuras vairs nav nepieciešamas, bet ir žēl izmest laukā un krāj tikai putekļus? Turklāt bieži vien arī atbrīvošanās no lietām prasa laiku, piepūli un jautājumus – kur droši izmest vai nodot, piemēram, mēbeles, sadzīves tehniku, dažādus sadzīves piederumus utt.?

Šis ir pirmais un vienīgais šāda veida sludinājumu portāls Latvijā , kurā visas mantas tiek atdotas tikai par brīvu un nekas netiek ne pārdots, ne pirkts. Portāls netiek un netiks piesārņots ar pirkšanas un pārdošanas sludinājumiem. Jaunā portāla pamatfunkcija ir mantu atdošana. Jebkurš var ievietot bezmaksas sludinājumu ar lietām, no kurām vēlās atbrīvoties un jebkurš, kuram tās būtu noderīgas, var pieteikties uz to, sazinoties ar atdodamās mantas īpašnieku un iegūt tās sev.

Portāls jau ir guvis lielu atsaucību un ik dienu tiek ievietotas dažādu kategoriju bezmaksas lietas un tās nonāk turpmākai lietošanai jauno saimnieku rokās. Ieguvēji ir abas puses - gan mantu atdevēji, jo atbrīvo savās mājās, birojos, garāžās utt. vietu jaunām lietām, gan saņēmēji, jo iegūst to, kas nepieciešams. Nepieciešams tikai aizbraukt tām pakaļ. Tādējādi iespējams tikt pie mēbelēm, sadzīves tehnikas, grāmatām, istabas augiem, apģērba, apaviem un daudz kā cita.

Nav arī noslēpums, ka daudzi nevēlas publiski izlikt sociālajos tīklos to, ko ir vai būtu gatavi atdot par velti un arī otrādi – daudzi kautrējas pieteikties lietām, kuras citi atdod par brīvu. Šajā portālā to var darīt anonīmi un viss ir vienkopus.

Ievietojot mantas, no kurām vēlaties viegli, ātri un ērti atbrīvoties, jūs varat norādīt sev ērtāko saziņas veidu kā komunicēt ar mantu paņēmēju.

Ja mājās sakrājušās mantas, kuras kļuvušas liekas, nemokaties paši tās nest ārā. Ievietojiet tās portālā un gaidiet ziņu no kāda, kam tās būs noderīgas un viņš tās pats paņems un aizvedīs prom, tādējādi atbrīvojot jums vietu jaunām lietām. Jums nebūs jāmeklē transports, jānes no augšējiem stāviem lejā vai jāaizkrāmē pilna garāža ar jums vairs nederīgām lietām. Atbrīvojaties no tām ērti!