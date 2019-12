Autovadītājiem jāuzmanās! Uz valsts ceļiem apledojums, kas apgrūtina braukšanu

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Vangažiem līdz Virešiem, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas posmā no Nīcgales līdz Daugavpilij, Rēzeknes šosejas posmā Varakļāni - Terehova, Grebņeva - Medumi šosejas visa maršruta garumā, uz Daugavpils apvedceļa, uz ceļa Gulbene - Vientuļi visa maršruta garumā, kā arī šosejas Balvi - Kapūne visa maršruta garumā.