"TTT Rīga" FIBA Eirolīgas spēlē atzīst Dikeulaka vadītās komandas pārākumu

Rīdzinieces sezonu sāka ar četriem zaudējumiem pēc kārtas, bet pagājušajā nedēļā sensacionāli ar 89:81 pārspēja vienu no pasaules labākajām komandām Jekaterinburgas UGMK. Savukārt "Nadežda" iepriekšējā cīņā ar 63:78 atzina Prāgas ZVVZ USK pārākumu. Orenburgas komanda šobrīd ir trīs zaudējumu sērijā, jo pirms tam divos mačos Krievijas kausā un augstākajā līgā tika atzīts UGMK pārākums.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.