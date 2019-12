Video: MMA smagsvars "kurina grīdu" Brazīlijas "Dejo ar zvaigzni" šovā

Fala pessoal! Confiram a íntegra da minha apresentação do último domingo na #DancaDosFamosos! Foi uma coreografia desafiadora, mas com as orientações da minha professora @aniinhaguedes conseguimos acertar os passos e trazer pra vocês o verdadeiro espírito do Rock and Roll! pic.twitter.com/0m2ZGcIPjo