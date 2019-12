Kurš to teica, ka brokastīm būtu jāsākas astoņos no rīta? Turklāt, brīvdienās?! Piemēram, restorāns "Hercogs” Ķīpsalā sestdienās un svētdienās pasniedz brokastis no plkst. 12.00 – kam steigties, it kā būtu darba diena? Savukārt tiem, kas pieraduši celties agri, šis piedāvājums varētu būt piemērots arī kā pusdienas.