Girgensonam mazākais spēles laiks "Sabres" zaudējumā; Merzļikins atkal rezervē

Girgensons laukumā pavadīja astoņas minūtes un 22 sekundes, no kurām viena minūte un 15 sekundes pavadītas mazākumā. Šis hokejistam līdz šim bijis mazākais spēles laiks sezonā. Tāpat viņš izdarīja vienu metienu pa vārtiem, reizi pielietoja spēka paņēmienu un spēli noslēdza ar neitrāli lietderības koeficientu.

Viesiem spēles rezultātu izdevās atklāt jau ceturtajā minūtē, kad Rasmusa Ristolainena metienu pielaboja Sems Reinhārts, panākot 1:0. Līdz trešdaļas beigām Džonijs Gudro jau bija izlīdzinājis rezultātu, realizējot skaitlisko vairākumu, taču jau otrās trešdaļas 12.minūtē mazākumā precīzs bija Tobiass Rīders, Bufalo komandai nonākot iedzinējos. Mājinieki vēl vienus vārtus guva otrā perioda beigās un trešā sākumā, bet "Sabres" atspēlēšanos sāka vien divas minūtes līdz mača beigām, īsā laika sprīdī gūstot divus vārtus, tomēr ar to nepietika, lai izcīnītu uzvaru.

Merzļikins šo spēli noraudzījās no malas, bet viņa pārinieks Jonas Korpisalo atvairīja vien 16 no 19 metieniem. Pretējā laukuma pusē Aleksandrs Georgijevs atvairīja 45 no 47 raidījumiem.