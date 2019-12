"Bruins" zaudē papildlaikā un pārtrauc astoņu uzvarēto spēļu sēriju

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas hokejists Zemgus Girgensons ceturtdien NHL spēlē laukumā pavadīja vismazāko laiku starp Bufalo "Sabres" spēlētājiem, viņa pārstāvētajai komandai piedzīvojot neveiksmi, kamēr spēli no rezervistu soliņa kārtējo reizi noraudzījās Elvis Merzļikins.

Girgensons laukumā pavadīja astoņas minūtes un 22 sekundes, no kurām viena minūte un 15 sekundes pavadītas mazākumā. Šis hokejistam līdz šim bijis mazākais spēles laiks sezonā. Tāpat viņš izdarīja vienu metienu pa vārtiem, reizi pielietoja spēka paņēmienu un spēli noslēdza ar neitrāli lietderības koeficientu.

Tikmēr Kolumbusas "Blue Jackets" mājās ar 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) zaudēja Ņujorkas "Rangers", piedzīvojot jau trešo neveiksmi pēc kārtas. Merzļikins šo spēli noraudzījās no malas, bet viņa pārinieks Jonas Korpisalo atvairīja vien 16 no 19 metieniem. Pretējā laukuma pusē Aleksandrs Georgijevs atvairīja 45 no 47 raidījumiem.