Eksperimenta laikā uz viltus interneta veikalu "iekrituši" tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju

Viņa atzīmēja, ka no kopējā viltus interneta veikala apmeklētājiem 10% vēlējušies veikt pirkumu, tādējādi pakļaujot sevi krāpniecības riskam.

"Viens no veidiem, kā pārbaudīt veikala patiesos nolūkus, ir citu pircēju atsauksmes. Savukārt to, cik sen veikals darbojas, iespējams pārbaudīt lapā "archive.org" - jo jaunāks veikals, kas piedāvā visām precēm neticami zemas cenas un lielas atlaides, jo vairāk jāuzmanās no iespējamās krāpniecības, jo negodprātīgi uzņēmēji ir pamanījuši cilvēku kāri uz atlaidēm, kas ir spēcīgāka par piesardzību," skaidroja Šķudītis.