"Smaka ir neaprakstāma!" Krievijā pie lopkautuves izveidojies asins ezers

🆘☣️☢️⚠️ Держитесь, вы такого ещё не видели‼️🆘☣️☢️🤮 Так выглядит искусственный водоем из слитой крови прямо за деревней Ковалево, Калачинский муниципальный район Омской области. Около 30-40 квадратных метров окружность. Глубину не проверяли, сорри🤮 #чп #чпомск #катастрофа☣️ #экология #опасно🆘 #ОНФомск #онфвмоёмрегионе

A post shared by Nikita Misyurov (@nikitamisyurov79) on Dec 5, 2019 at 3:53am PST