"Normāls darījums noticis!" Kā Krievijas uzņēmējs iegādājās "Skonto" stadionu

Darījumā iesaistītā māklere uzskata, ka cena bija adekvāta, jo tā bija noteikta par zemi, kas ir atbrīvota no visām būvēm.

"Rogačovs runāja par to, ka stadionu noteikti jānojauc, bet stadions bija sociāli nozīmīgs objekts. Protams, viņš uztraucās, ka neviens neļaus to nojaukt. Tādēļ pārdevējam bija jāgarantē, ka stadiona nojaukšana tiks saskaņota. Un šīs detaļas tiešām tika iekļautas pirkšanas-pārdošanas līgumā," stāsta Jeļena Rudzīte, viena no aizdomās turētajām, kura neatzīst sevi par vainīgu.