Ivo Lakučs: Kritiķi teica, ka es neko neesmu sasniedzis

"Tagad, strādājot ar Kristenu Krīgeru un Vanesu Buldinsku, esam sasnieguši progresu, bet ne līdz galam to, ko es vēlētos. Man laikam tā nepadarītā sajūta ir par to, ka savās mājās Eiropas čempionātā, mūsējiem neizdevās iekļūt finālā. Kristens palika pirmais aiz strīpas. Viņa iekļūšana finālā - tas man būtu bijis kā saldais ēdiens, pēc kura varētu teikt, ka viss ir izdarīts," atzina Lakučs.

"Man BMX ir sirdī jau no bērnu kājas. Domāju, ka esmu viens no retajiem, kurš ar to ņemas jau no deviņu gadu vecuma, neizlaižot teju necik. Man tiešām patīk strādāt ar bērniem, tāpēc jau pusgadu darbojos ar viņiem," nākotni ieskicē bijušais BMX braucējs. "Paralēli tam noteikti darbošos arī ar citiem sportistiem, ko minēju arī savā atlūgumā."