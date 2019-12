Krievija saņem četru gadu diskvalifikāciju no sporta pasākumiem

Pirmdien WADA sanāksmē noskaidrojies, ka Krievija neizbēgs no soda, kā rezultātā lielvalsts uz četriem gadiem ir izslēgta no sporta saimes, tādējādi šīs nācijas sportistiem nebūs atļauts piedalīties arī nākamgad un 2022.gadā gaidāmajās Olimpiādēs.

Krievijai līdz pagājušā gada beigām WADA bija jānodod visi iespējamie dati no Maskavas antidopinga laboratorijas, lai saglabātu iespējas atgriezties sporta sabiedrībā. Nepieciešamie dati tika nodoti ar novēlošanos, bet vēlāk jau pavīdēja runas, ka ar nodoto informāciju veiktas manipulācijas.

"SOK ir nedaudz nogurusi no tā, kā rīkojas Krievija, tāpēc pārbaudīti tiek arī jaunākie sportisti. Lietā lielākoties tika izskatīti materiāli no 2011. un 2015.gada, taču vairāki no tā laika atlētiem savu karjeru jau ir beiguši, bet jaunā paaudze regulāri tiek pārbaudīta" norādīja bijušais WADA prezidents Diks Paunds.