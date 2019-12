Cik vecs īstenībā ir tavs suns? Zinātnieki atspēko mītu par "suņa gadiem"

"Zīdītāji savas dzīves laikā iziet cauri līdzīgiem fizioloģiskajiem stāvokļiem, sākot no agrīnās attīstības un pubertātes un beidzot ar vecumu un nāvi," rakstīts pētījumā, kas vēl nav publicēts zinātniskajā žurnālā.

Jaunajā pētījumā zinātnieku grupa izanalizēja DNS un tā meitilāciju 100 suņu asins paraugos. Lielākoties tie bija labradori vecuma grupā no viena mēneša līdz 16 gadiem. Rezultātus pētnieki salīdzināja ar iepriekš publicētajiem "metilācijas profiliem" no 320 cilvēkiem vecuma grupā no viena līdz 103 gadiem.