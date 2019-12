61 gadu vecumā mūžībā devusies tiesas priekšsēdētāja Sandra Strence

No 1989. gada līdz 1991. gadam Strence strādāja republikāniskajā apvienībā "Kompjūteru klubs" par juristi, no 1994. gada līdz 1997. gadam - individuālajā uzņēmumā "Zālītes darbnīca" un SIA "Ripo-2", no 1996. gada līdz 1998. gadam - Rīgas Tehniskajā koledžā par tiesību zinību skolotāju.